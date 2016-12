Attacke am Gießener Bahnhof

Attacke am Gießener Bahnhof 14-Jähriger nach Messerangriff auf Helfer festgenommen

Die Polizei in Gießen hat einen Jugendlichen festgenommen, der einen 47-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Der Mann wollte bei einer Schlägerei schlichten, bevor er zum Opfer wurde.

Bild © colourbox.de

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Abend des 22. November im Bereich des Gießener Bahnhofs. Nach aktuellen Ermittlungen kam es zwischen einer Gruppe Jugendlicher und drei Männern zu einem Streit. Ein vorbeifahrendes Taxi mit drei weiteren Personen blieb stehen und wollte den Disput schlichten.

Einer der Helfer - ein 47-Jähriger aus Solms (Lahn-Dill) - wurde dabei von dem 14-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen. Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach dem Angriff flüchteten die Jugendlichen in Richtung Bahnhof. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Dank der Aufzeichnungen seien alle Beteiligten identifiziert worden, so die Polizei.

Vor einigen Tagen konnte der 14-Jährige nun festgenommen werden. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt. Das Opfer des Messerangriffs wurde nach mehrtägigem Krankenhaus-Aufenthalt entlassen.