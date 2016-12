CO-Alarm in einer Kartbahn in Groß-Zimmern: Einsatzkräfte vor Ort

CO-Alarm in einer Kartbahn in Groß-Zimmern: Einsatzkräfte vor Ort Bild © Einsatzreport Südhessen

15 Verletzte bei CO-Alarm in Kartbahn

In einer Kartbahn-Anlage in Groß-Zimmern ist giftiges Kohlenmonoxid ausgetreten. Einige Besucher brachen bewusstlos zusammen. 15 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Erst wurde am Donnerstagabend ein Besucher der Indoor-Kartbahn in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) bewusstlos, wenig später waren die Rettungskräfte im Großeinsatz.

Weitere Informationen Kohlenmonoxid Kohlenmonoxid - mit der chemischen Formel CO - ist ein giftiges Atemgift. Da es geruch- und geschmacklos ist, wird es kaum wahrgenommen. Wenn es über die Lunge in den Blutkreislauf gelangt, droht Erstickungstod. Ende der weiteren Informationen

Mehrere Besucher klagten über Schwindel und Übelkeit, einige Personen mussten sich übergeben, andere verloren das Bewusstsein. Insgesamt mussten 80 Gäste und Mitarbeiter medizinisch erstversorgt werden.

Suche nach der Ursache

15 Personen im Alter zwischen 16 und 47 Jahren ging es so schlecht, dass sie in Krankenhäuser gebracht wurden. Ihr Zustand war nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen jedoch nicht lebensbedrohlich.



In der Halle wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen. Die Karthalle wurde geräumt und belüftet. Wie es zu der giftigen Konzentration kommen konnte, ist noch unklar. Die Kartbahn wurde gesperrt und darf zunächst nicht weiter betrieben werden.