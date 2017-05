Unfall an Bahnübergang

Unfall an Bahnübergang 16-Jährige von Zug erfasst und getötet

Eine 16-Jährige ist an einem Bahnübergang in Babenhausen von einem Zug angefahren und getötet worden. Von einem Feldweg aus wollte das Mädchen mit seinem Fahrrad die Schienen überqueren.

Bild © picture-alliance/dpa

Die Jugendliche war am Mittwochabend um 19.45 Uhr in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) mit ihrem Fahrrad unterwegs. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte sie von einem Feldweg aus die Gleise überqueren, als ein Zug in Richtung Dieburg nahte.

Der Lokführer bremste zwar und machte mit lautem Hupen auf den Personenzug aufmerksam, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde an dem unbeschrankten Bahnübergang von dem Zug angefahren und so schwer verletzt, dass es wenig später starb.

Die zwanzig Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Ein Sachverständiger soll den genauen Ablauf des Unglücks klären. Die Bahnstrecke war bei Babenhausen für rund drei Stunden gesperrt.

Erst einen Tag zuvor war ein Fahrradfahrer am Bahnhof von Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der 37-Jährige wollte trotz geschlossener Schranke einen Bahnübergang queren.

Sendung: hr-iNFO, 18.05.2017, 6.00 Uhr