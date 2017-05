Nach Grillfeier in Gießen

Ein in Gießen zunächst vermisster 17-Jähriger ist tot unter einer Autobahnbrücke gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er nach einer Grillfeier von der Brücke gestürzt ist.

Der Jugendliche habe am Freitagabend in Gießen eine Grillfeier im Bereich des Inselwegs besucht, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 23 Uhr habe er die Feier verlassen. Später hatte er noch einmal mit seinem Vater telefoniert. Danach verlor sich seine Spur.

Hubschrauber an Suche beteiligt

Im Rahmen einer Suchaktion am Samstag, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, wurde der Jugendliche schließlich tot unter einer Brücke der A480 gefunden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen sagte, ist die Brücke an der betreffenden Stelle etwa 20 Meter hoch.

Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Weitere Erkenntnisse soll eine Obduktion liefern. Die Ergebnisse werden laut Polizei im Laufe der Woche erwartet.

