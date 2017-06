zum Artikel Beim Abkühlen verschwunden : Suche nach vermisstem Mann im Main

Ginsheim-Gustavsburg: Ein Mann, der sich am Dienstagabend im Main in Höhe der Schleuse Kostheim abkühlen wollte, ist nicht ans Ufer zurückgekehrt. Die Suche musste in der Nacht erfolglos abgebrochen werden. [mehr]