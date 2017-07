Nach dem Brandanschlag auf eine Polizeistation in Eschborn ist ein Verdächtiger vorübergehend festgenommen worden. Er gehört zu einer Gruppe von Jugendlichen, die die Polizei schon länger beschäftigt.

Wenige Stunden nach dem Brandanschlag auf die Polizeistation in Eschborn (Main-Taunus) am frühen Dienstagmorgen nahm die Polizei einen 18-Jährigen aus Schwalbach am Taunus fest. Am Nachmittag wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.



"Er wird weiterhin als Beschuldigter geführt", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch hessenschau.de. Der junge Erwachsene war nach Angaben der Ermittler kurz vor den Brandflaschenwürfen in unmittelbarer Nähe der Polizeistation gesehen worden.

Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter den Brandanschlag verübten. Diese hatten am Dienstag gegen halb vier Uhr morgens mehrere Molotowcocktails auf das Gelände der Polizeistation geworfen. Die Beamten konnten die Flammen im Hof der Station selbst rasch löschen, verletzt wurde niemand. Ein Streifenwagen wurde geringfügig beschädigt.

Racheakt von Jugendlichen?

Die Polizei vermutet einen Racheakt einer Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Schwalbach, zu der auch der 18-Jährige zählt. Die Gruppe verursache schon länger Ärger mit Sachbeschädigungen und anderen Straftaten rund um den Marktplatz in Schwalbach. Deshalb zeigen die Beamten seit einigen Wochen dort verstärkt Präsenz und führen Personenkontrollen durch.

In der Nacht vor dem Anschlag waren der 18-Jährige und weitere Mitglieder der Gruppe kontrolliert worden. Nachdem man keine Anhaltspunkte für einen politischen Hintergrund für den Anschlag habe, sei ein Racheakt dieser Gruppe am naheliegendsten, so der Polizeisprecher. Ermittelt werde aber weiterhin in alle Richtungen.

