Ein Streit unter Jugendlichen in Hünfeld ist tödlich ausgegangen. Ein 18-Jähriger starb. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Zwei 18-Jährige gerieten nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 22.50 Uhr in Hünfeld (Fulda) miteinander in Streit. Am Ende war der eine der beiden jungen Männer tot. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Darüber hinaus ist wenig klar.

Wie genau der eine 18-Jährige gestorben ist und ob eine Tatwaffe gefunden wurde, teilte die Polizei noch nicht mit. Ebenso wenig gibt es bislang genauere Angaben zu den Hintergründen des Streits oder darüber, ob Alkohol oder Drogen eine Rolle gespielt haben.

Sendung: hr4, 05.07.2017, 7.30 Uhr