Ein 18 Jahre alter Nordhesse ist bei einem Kletterunfall auf einem Armeegelände tödlich verunglückt. Er hatte sich von einem Wachturm abseilen wollen.

Ein 18-jähriger Kletterer aus dem Landkreis Kassel ist auf einem ehemaligen Armeegelände in Sachsen-Anhalt tödlich verunglückt. Er strangulierte sich beim Abseilen von einem alten Wachturm, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Unfall geschah bereits am Ostersonntag.

Selbstgebaute Kletterausrüstung

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich bei der Aktion eine selbstgebaute Kletterausrüstung nutzte. Er hatte offenbar auf dem Gelände in Peckfitz nahe der Kreisstadt Salzweddel legal gezeltet. Die Polizei hat keine Hinweise, dass noch andere an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnten.