Nach einem tödlichen Streit zwischen zwei Jugendlichen in Hünfeld hat die Polizei Details zur Tat genannt. Der 18-Jährige hatte sein Opfer mit einem Küchenmesser attackiert. Der Verletzte schleppte sich noch in eine Bar.

Die Tat geschah am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr in einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Hünfeld (Fulda). Nach ersten Ermittlungen war es zu einem Streit zwischen den beiden 18-Jährigen gekommen. Einer der beiden wurde durch Messerstiche in den Oberkörper so schwer verletzt, dass er wenig später starb.

Kurz nach der blutigen Messerattacke flüchtete sich der Verletzte in eine Bar. Von dort wurden Polizei und Rettungsdienste alarmiert. Der junge Mann starb jedoch kurz darauf im Rettungswagen an seinen schweren Stichverletzungen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Angreifer stellte sich der Polizei

Der zweite Beteiligte und mutmaßliche Tatverdächtige stellte sich der Polizei wenig später in der Nähe des Tatorts und ließ sich widerstandslos festnehmen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte bei dem 18-Jährigen sichergestellt werden.

Die Ursache der Streitigkeiten ist noch nicht bekannt, sie dürfte jedoch im persönlichen Bereich der beiden Jugendlichen liegen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Fulda haben sich keine Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv ergeben. Die Behörde beantragt die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen.

