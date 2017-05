Ein junger Mann ist am Samstagmorgen im Frankfurter Norden von einer U-Bahn erfasst worden. Die Strecke war stundenlang gesperrt.

Der 19-Jährige war am frühen Samstagmorgen zu Fuß auf einem Feldweg neben den Gleisen im Stadtteil Niederursel unterwegs, als er plötzlich auf die Schienen stürzte. Eine U-Bahn, die in diesem Moment die Strecke befuhr, erfasste den Mann trotz Notbremsung, wie die Polizei berichtete.

Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. Fahrgäste wurden nach Auskunft der Polizei bei dem Bremsmanöver nicht verletzt. Wegen der Rettungsarbeiten war die Strecke von 5.30 bis bis 9.15 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Sendung: hr-iNFO, 20.05.2017, 12 Uhr