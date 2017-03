Die 20-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Bild © hr

Eine junge Frau hat bei einem Unfall am Dienstagmorgen in der Wetterau ihr Leben verloren. Die 20-Jährige war mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen.

Die Frau war am Dienstagmorgen auf der Landstraße 3193 in Richtung Büdingen (Wetterau) unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der Wagen kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam im angrenzenden Wald zum Stehen, wie die Polizei mitteilte.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Gießen ließ das Autowrack sicherstellen. Zudem wurde ein Gutachter eingeschaltet, um den genauen Unfallhergang zu klären.