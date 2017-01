Ein handfester Streit zwischen zwei Männern in Offenbach ist am frühen Sonntagmorgen eskaliert: Ein 32-Jähriger zog einen geladenen Revolver und hielt ihn einem 20-Jährigen auf offener Straße an den Kopf.

Bild © picture-alliance/dpa

Gegen halb vier am frühen Sonntagmorgen waren die beiden Männer nach Polizeiangaben aus bislang unbekannten Gründen auf offener Straße in einen handfesten Streit geraten. Dieser eskalierte, als der stark betrunkene 32-Jährige einen durchgeladenen Revolver zog und ihn dem 20-jährigen Kontrahenten an den Kopf hielt.

Der Bedrohte konnte sich entfernen und alarmierte die Polizei, die kurz darauf den Angreifer festnehmen konnte. Dieser besitzt keinen Waffenschein und ist ohne festen Wohnsitz, so die Beamten. Zur Vorführung beim Haftrichter wurde der Mann in Gewahrsam genommen.