Rettungskräfte am Tatort in der Wiesbadener Innenstadt. Bild © picture-alliance/dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff in Wiesbaden ist gegen einen 24-Jährigen Haftbefehl ergangen. Zunächst hatte die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen.

Nach einem tödlichen Messerangriff in der Nacht auf Sonntag in Wiesbaden sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen konzentrierten sich inzwischen auf den 24-Jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden am Montagabend. Gegen den Verdächtigen wird wegen des Verdachts auf Totschlag, versuchten Totschlag und schwere Körperverletzung ermittelt.

Haftbefehl gegen zweiten Tatverdächtigen zurückgezogen

Die Polizei hatte zunächst drei Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 24 Jahren festgenommen. Gegen zwei der jungen Männer hatte die Staatsanwaltschaft Haftbefehle beantragt. Einer sei dann zurückgezogen worden, nachdem die Vernehmung von Zeugen weitere Erkenntnisse geliefert habe, sagte der Sprecher der Anklagebehörde. Gegen den dritten Tatverdächtigen konnte kein dringender Tatverdacht begründet werden, auch er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zwei der Verdächtigen waren bereits am Sonntag festgenommen worden, der Dritte stellte sich am Montagmorgen der Polizei.

19-Jähriger erliegt Stichverletzungen

Was genau in der Nacht zum Sonntag passiert ist, sei nach wie vor teilweise unklar, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Winckelmann. Einen ethnischen Hintergrund für die Tat gebe es nicht.

Die drei Männer waren in der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt mit einer Gruppe von sechs Männern in Streit geraten. Im Verlauf des Streits soll die größere Gruppe von Mitgliedern der Dreiergruppe mit Messern attackiert worden sein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass nur das Trio ein oder mehrere Messer gezogen hat. Die Verdächtigen flüchteten vom Tatort.

Als die Polizei eintraf, war ein 19-Jähriger bereits an seinen Stichverletzungen gestorben. Laut Oberstaatsanwalt Winckelmann erlitt er einen Stich ins Herz. Zwei weitere junge Männer, 18 und 19 Jahre alt, wurden ebenfalls mit einem Messer verletzt, einer von ihnen in der Bauchspeicheldrüse. Er wurde noch in der Nacht notoperiert. Die beiden Verletzten waren am Sonntag außer Lebensgefahr.

Hintergründe des Streits noch unklar

Die Hintergründe des Streits waren auch am Montag noch unklar - die dpa berichtet, es soll sich um einen "Streit aus dem Nichts" unter jungen Männern gehandelt haben, der dann eskalierte.