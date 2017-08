Die Polizei in Mittelhessen fahndet nach einem flüchtigen 23-Jährigen. Er soll bei einem Streit in Steffenberg einen Kontrahenten durch Stiche lebensgefährlich verletzt haben und in einem Auto geflüchtet sein.

Zwischen den beiden jungen Männern war es in der Nacht zum Samstag in einem Ortsteil von Steffenberg (Marburg-Biedenkopf) zu einer Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf wurde ein 26-Jähriger schwer verletzt, offenbar durch Stiche, wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen am Samstag berichtete.

Eine Tatwaffe wurde nicht gefunden. Näheres zum Hintergrund des Streits und dem Tatverlauf gaben die Ermittler nicht bekannt. Opfer und Täter hätten sich aber gekannt.

Blauer Fiat Panda gesucht

Das Opfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Es ist derzeit nicht vernehmungsfähig. Der 23 Jahre alte mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Er soll mit einem blauen Fiat Panda mit dem Kennzeichen MR-RO 113 unterwegs sein. Die Ermittler bitten die Bevölkerung, bei Sichtung des Fahrzeugs sofort die Polizei zu verständigen.