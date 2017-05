Jetzt grillt's los: Wie diese Familie auf dem Lohrberg kann man sich in ganz Hessen am Mittwoch über die Sonne freuen.

Sonne pur im ganzen Land - der Mittwoch wird landesweit sommerlich. Wer noch nicht angegrillt hat, hat spätestens jetzt die Gelegenheit.

Das Wochenende ist zwar vorbei, aber das ist nicht weiter schlimm - denn der Höhepunkt liegt eindeutig in der Wochenmitte, zumindest, was das Wetter betrifft. Bis zu 28 Grad warm soll es am Mittwoch in weiten Teilen Hessens werden - damit also auch offiziell eine "sommerliche Wetterlage", die ab 25 Grad beginnt.

Im Süden des Landes könnte diese Marke sogar schon am Dienstag geknackt werden, im Kreis Bergstraße zum Beispiel. Aber am Mittwoch scheint dann im ganzen Land die Sonne. "Grund dafür ist warme Luft, die aus dem Südwesten heranzieht; zusätzlich haben wir gerade ein Hochdruckgebiet, das Gewitter verhindert", erklärt hr-Meteorologe Tim Staeger. Auch hier wird es in den südlichen Niederungen rund um Rhein-Main-Gebiet und Bergstraße am wärmsten, aber auch im höheren Nordhessen dürfte die Temperatur größtenteils bei 25 Grad oder darüber liegen.

Baden ist noch eher "für Hartgesottene"

Wer also noch nicht angegrillt hat, findet dafür die besten Chancen am Mittwoch. Baden ist aber wohl eher noch was "für Hartgesottene", meint Staeger. Die meisten hessischen Seen sind bisher mit Temperaturen von 10 bis 15 Grad noch recht frisch - Staeger erklärt: "Wasser ist einfach träge." Welche Badeseen schon geöffnet haben und wie warm das Wasser dort ist, kann man zum Beispiel hier nachschauen .

Ab Donnerstag zieht dann ein Tiefdruckgebiet von Westen heran, es wird kühler, feuchter, und möglicherweise gehen dann die ersten Gewitter nieder. Das setzt sich zum Wochenende hin fort, an dem es zwar immer noch warm, aber wohl auch deutlich gewittriger wird.

Aber bis dahin heißt es "einfach genießen und den Sommer einläuten", sagt Staeger - auch ohne Wochenende.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter, 15.05.2017, 19.15 Uhr