16 bis 19 Grad, dazu Regen - und das Anfang Juli. Ist das nicht herrlich? Für die ausgetrocknete Natur jedenfalls. Wer sich zu Beginn der Sommerferien ganz anderes vom Wetter versprochen hat, muss nicht mehr lange warten.

"Das sieht gar nicht so schlecht aus", sagt hr-Meteorologe Ingo Bertram beim Blick auf die kommenden Tage. Bis zur Wochenmitte gebe es einen Aufwärtstrend. Bedeutet: Es wird wieder wärmer. Montag und Dienstag fallen trocken aus. Mit bis zu 24 Grad wird es auch nicht mehr so frisch wie am aktuellen Wochenende, das im Rhein-Main-Gebiet maximal 19 Grad, im Norden gerade mal 16 Grad zu bieten hat.

Am Dienstag sind in Südhessen auch schon 27 Grad drin, am Mittwoch herrscht mit bis zu 28 Grad in weiten Teilen Hessens wieder richtiges T-Shirt-Wetter. Die Frage ist dann allerdings, wie lange das Schwimmbadwetter anhält. "Zum Wochenende wird es dann schon wieder gewittriger", sagt Bertram. Aber immerhin sei nicht mehr damit zu rechnen, dass die Temperaturen wieder unter die 20° C-Marke sinken. "Derzeit ist es schon etwas zu kühl für diese Jahreszeit."

Die Natur braucht den Regen

Doch bevor die neue Woche die Ferienkinder in die Freibäder lockt, wird der Sonntag mit vielen Wolken und viel Regen noch einmal besonders unfreundlich. Der hr-Meteorologe gewinnt dem Regen aber Gutes ab, denn es gebe immer noch in weiten Teilen Hessens zu wenig davon. Die Natur könne es brauchen. "Insgesamt ist es zu trocken jetzt im Sommer."