Ein 29-Jähriger hat in Eschwege einen Bekannten mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Das Motiv sollen Annäherungsversuche gewesen sein.

Der Tatverdächtige meldete sich in der Nacht zum Dienstag bei der Polizei und behauptete, sieben Menschen durch Messerstiche getötet zu haben. Die Beamten griffen den Mann kurz darauf mit blutverschmierten Händen in der Innenstadt von Eschwege (Werra-Meißner) auf.

Bild © picture-alliance/dpa

Dort änderte er seine ursprünglichen Angaben und erklärte, einen Bekannten mit Messerstichen verletzt zu haben. Dann führte er die Einsatzkräfte zum Tatort.

Offenbar bedrängt gefühlt

Dort fanden sie einen 58-Jährigen mit schweren Verletzungen an Hals und Wirbelsäule. Wie die Ermittlungen ergaben, hatten beide Männer zuvor in der Wohnung des späteren Opfers Alkohol konsumiert. Im Laufe des Abends sei es dann zu Annäherungsversuchen durch den 58-Jährigen gekommen, so der Tatverdächtige. Er habe zu einem Küchenmesser gegriffen und auf das Opfer eingestochen.

Der Schwerverletzte wurde zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus und später in die Uniklinik Göttingen gebracht. Er schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter stand eigenen Aussagen zufolge unter Drogeneinfluss. Er wurde festgenommen. Weitere Opfer konnten nicht ermittelt werden.

