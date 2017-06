Rund 30 Holzkreuze sind auf einem Friedhof in Darmstadt von Gräbern gerissen worden. Erst vor drei Wochen war derselbe Friedhof auf ähnliche Weise verwüstet worden.

"Für mich ist das das Letzte - denn das ist Grabschändung", sagte am Montag der Gärtner des Friedhofs im Darmstädter Stadtteil Bessungen, Jürgen Richter. Er hatte am Montagmorgen zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen verwüstete Gräber vorgefunden.

Rund 30 Holzkreuze sind in der Nacht von Gräbern gerissen worden. Die meisten wurden in einem Kreis um einen Baum in der Mitte des Friedhofs drapiert, die Seite mit den Namen der Toten nach unten gerichtet. Andere Kreuze fand der Gärtner in Seitenwegen oder bei den Grünabfällen.

"Schlimm für die Angehörigen"

Den ersten Vorfall dieser Art hatte es vor drei Wochen, am 4. Juni, auf demselben Friedhof gegeben. Damals wurden 14 Kreuze herausgerissen. Hölzerne Grabkreuze werden nach Beerdigungen häufig vorläufig auf das Grab gesetzt - bis sie durch einen Grabstein ersetzt werden.

"Für die Angehörigen ist das eine sehr schlimme Angelegenheit", sagte Eckehart Göritz am Montag. Er kümmert sich fürs Grünflächenamt der Stadt um die Friedhöfe. Auch bei den Mitarbeitern gehe das an die Substanz.

Polizei sucht Zeugen

Göritz geht davon aus, dass in beiden Fällen die Täter dieselben waren. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und ruft Zeugen dazu auf, sich zu melden.

Bisher gebe es noch keine Hinweise auf den oder die Täter, sagte eine Sprecherin der Polizei.