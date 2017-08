zum Artikel Unwetter über Hessen : Kinder steckten fest, Wolf von Baum erschlagen

Schwere Unwetter haben zu etlichen Feuerwehreinsätzen in Teilen Hessens geführt. Besonders betroffen ist Wiesbaden. In einem Tierpark wurde ein Wolf von einem Baum erschlagen. Im Rheingau steckten Kinder in einem Ferienlager fest. [mehr]