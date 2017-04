Er pflanzte und erntete, aber ein Landwirt war er nicht: Auf einem alten Bauernhof in Schotten im Vogelsberg haben Ermittler die Drogenplantage eines 47-Jährigen ausgehoben.

Auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Schotten (Vogelsberg) ist die Polizei in einer Scheune auf eine Cannabis-Plantage mit 140 Pflanzen gestoßen. Zudem entdeckten die Fahnder bereits geerntete, sortierte und klassifizierte Marihuana-Mischungen. Sie seien offensichtlich zum Verkauf bestimmt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Marihuana im Wert von 70.000 Euro

Insgesamt stellten die Beamten mehr als sechs Kilogramm Marihuana im geschätzten Marktwert von rund 70.000 Euro sicher. Die Durchsuchung hatte bereits vergangene Woche stattgefunden. Dabei fanden die Polizisten noch ein Deko-Gewehr und eine Schreckschusspistole.

Die Ermittler hatten den einschlägig polizeilich bekannten 47-Jährigen nach eigenen Angaben schon länger im Visier. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.