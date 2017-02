Nach der Randale vor dem Bundesliga-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 hat die Polizei 54 Lilien-Anhänger angezeigt. Die Fahndung nach beteiligten Frankfurtern läuft bislang erfolglos.

54 Anhänger von Darmstadt 98 müssen sich nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen im Frankfurter Stadtteil Bockenheim juristisch verantworten. Die Frankfurter Polizei hat knapp eine Woche nach den Vorfällen rund ums Bundesliga-Hessenderby zwischen der Eintracht und den Lilien Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs gestellt. Das bestätigte ein Sprecher dem hr am Freitag.

54 Beschuldigte werden einzeln verhört

Rund 100 Anhänger beider Clubs hatten sich am Sonntagnachmittag Schlägereien geliefert. In Bockenheim kam es zum Aufeinandertreffen vor einem Restaurant, in dem sich Darmstädter Fans versammelt hatten. Was dort genau passierte, will die Polizei nun in aufwendigen Einzelverhören der 54 Beschuldigten herausfinden. Laut den Ermittlern haben die Lilien-Fans bislang ausgesagt, dass sie von Frankfurter Rivalen überfallen worden seien.

Von den Eintracht-Fans, die sich am Sonntag geprügelt hatten, konnte die Polizei bislang niemanden ermitteln. Die Beamten verteilen nun Handzettel rund um das betroffene Restaurant in der Leipziger Straße. Die Polizei erhofft sich dadurch Fotos und Videos von den Ausschreitungen, um Hooligans zu identifizieren.