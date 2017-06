Durchsuchung in Ranstadt

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Wetterau fette Beute gemacht: Ein 54-Jähriger hatte neben verschiedenen Waffen Drogen im Wert von rund 70.000 Euro in seiner Wohnung gesammelt.

Einen "ordentlichen Fang" nannte die Polizei das Ergebnis einer Wohnungsdurchsuchung in Ranstadt (Wetterau). Dort hatten die Beamten laut Mitteilung vom Freitag bereits in der vergangenen Woche einen 54-Jährigen hochgenommen, der offenbar mehr als nur seinen Eigenbedarf an Drogen gedeckt hatte. Er sei selbst Konsument, stehe aber im Verdacht, einen illegalen Handel betrieben zu haben, berichtete die Polizei.

In seiner Wohnung hatte der Mann demnach eine beachtliche Menge an Drogen gehortet: Die Beamten stellten je mehr als drei Kilogramm Amphetamin und Haschisch sicher, dazu rund 2.000 Ecstasy-Pillen und LSD mit einem Straßenverkaufswert von rund 70.000 Euro. Außerdem fanden die Beamten 11.000 Euro Bargeld sowie eine Vielzahl an Schusswaffen und Messern.

Der 54-Jährige kam auf richterlichen Beschluss in Untersuchungshaft. Ihm werden Drogenhandel und Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Eine zwei Jahre jüngere Bekannte soll in die Drogengeschäfte eingebunden gewesen sein, sie kam nach einer Befragung vorerst auf freien Fuß.

Sendung: hr-iNFO, 9.06.2017, 12.00 Uhr