Ein Familienvater aus dem Wetteraukreis ist beim Skiurlaub vor den Augen seiner Kinder von einer Pistenraupe überrollt und getötet worden.

Nach Angaben der Polizei vom Freitag war der Mann aus dem Wetteraukreis mit seiner 21-jährigen Tochter und seinem 25 Jahre alten Sohn im Skigebiet Silvretta Arena in Tirol unterwegs.

Auf einem breiten, flachen Stück am Ende eines Steilhangs fuhr das Trio hinter der Pistenraupe her. Nach ersten Erkenntnissen überholte zunächst der Sohn das Fahrzeug, sein Vater wollte ihm folgen. Dabei wurde der 57-Jährige aus unbekannter Ursache von der Pistenraupe erfasst und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Seine Kinder wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.