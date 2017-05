Spaziergänger hatten die Leiche am Ufer des Mains gefunden. Nun steht fest: Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann aus Maintal. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.

Die Mainfähre zwischen Mühlheim und Maintal-Dörnigheim. Hier wurde die Leiche des Mannes entdeckt. Bild © Dontworry, Wikicommons (cc by-sa 3.0)

Ein 59-Jähriger aus Maintal (Main-Kinzig) ist vermutlich beim Baden im Main ertrunken. Angehörige hätten den Ertrunkenen auf einem Foto erkannt, teilte ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Dienstag mit Die Polizei hatte Zeugen über die Presse gesucht.

Polizei geht von Badeunfall aus

Die Ermittler gehen von einem Badeunfall aus. "So, wie es aussieht, ist es ein Unglücksfall", sagte der Sprecher. Eine Straftat könne mit "hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden". Spaziergänger hatten die nur mit einer Boxershort bekleidete Leiche am Sonntag bei Mühlheim gegen 18.30 Uhr in der Nähe einer Fähre im Wasser treibend gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Zu dem Zeitpunkt lag der Mann aber schon seit mehreren Stunden tot im Wasser. Wie genau der Mann ums Leben kam, ist weiter unklar