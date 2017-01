Bei einem Unfall ist am Dienstagnachmittag auf der B3 bei Butzbach eine 66 Jahre alte Frau getötet worden. Gesundheitliche Probleme könnten den Zusammenstoß mit einem Lkw ausgelöst haben.

Die Frau geriet mit ihrem Auto auf der B3 nahe des Butzbacher Ortsteils Pohl-Göns in den Gegenverkehr, und zwar langsam, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sie erst mit dem Wagen einer 42-Jährigen zusammen, die noch auszuweichen versuchte.

Fahrerin starb an der Unfallstelle

Bei dem darauf folgenden Frontalzusammenstoß mit einem Lkw wurde die 66-Jährige schließlich so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 50-jährige Fahrer des Lkw kam mit einem Schrecken davon. Auch die 42-Jährige und ihr sieben Jahre altes Kind im Pkw blieben unverletzt, die Frau erlitt jedoch einen Schock.

Das Unglück passierte in der sogenannten Windhofkurve. Warum die Frau in den Gegenverkehr fuhr, ist unklar. "Möglicherweise hatte die Fahrerin gesundheitliche Probleme", so ein Polizei-Sprecher. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Die B3 blieb an der Unfallstelle während der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 16.30 Uhr gesperrt.