Diese Begegnung mit einem Blitzer wird teuer: Ein Autofahrer hat in Lorsch eine Radaranlage umgefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. Doch der Schaden ist enorm.

Die Rettungskräfte wurden am Freitagmittag zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall in Lorsch (Bergstraße) gerufen. Als sie an der Unfallstelle eintrafen, lag nicht nur das Unfallauto auf der Seite, auch die Radaranlage hatte es erwischt. "Die Blitzeranlage wurde durch den Aufprall des Wagens komplett aus ihrer Verankerung gerissen", berichtete ein Polizeisprecher.

Über 100.000 Euro Schaden

Der 72 Jahre alte Autofahrer hatte aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Baum und stieß dann frontal mit der stationären Blitzeranlage zusammen. Der Unfallfahrer war nach Polizeiangaben alleine in seinem Auto, er überstand die Kollision unverletzt. Der Schaden an Pkw und Blitzeranlage ist mit geschätzten 110.000 Euro allerdings beträchtlich.