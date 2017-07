82-Jährige kracht mit Auto in Kiosk

Beim Einparken hat eine Seniorin in Oberursel Gaspedal mit Bremse verwechselt. Sie durchbrach mit hohem Tempo die Fensterscheibe eines Einkaufskiosks und kam erst im Verkaufsraum zum Stehen. Die Überwachungskamera filmte den Moment des Unfalls.

Die 82 Jahre alte Rentnerin wollte am Montagvormittag im Oberurseler George-C.-Marshall-Ring mit ihrem Kleinwagen einparken. An dem Parkplatz, der schräg vor einem Einkaufskiosk liegt, verwechselte sie allerdings das Gaspedal mit der Bremse. Die Folge: Das Auto der Seniorin schoss "mit Vollgas", wie ein Polizeisprecher sagte, über sein Ziel hinaus und krachte in die Frontscheibe und die Tür des Kiosks.

Die Scheibe zerbarst und der Wagen kam erst im Verkaufsraum des Ladens zum Stehen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die 82-Jährige habe jedoch einen Schock erlitten. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf knapp 30.000 Euro.

Ähnlicher Unfall im November

Dass nicht mehr passiert ist, war offenbar großes Glück. Denn wie die Bilder der Überwachungskamera des Kiosks zeigen, war nur Sekunden vor dem Unfall eine Frau durch die Eingangstür gelaufen, durch die wenig später das Auto krachte.

Auch für die Betreiber des Ladens bedeutete der Unfall einen großen Schreck. Erst im November war ihren Angaben zufolge eine 79-Jährige in das Geschäft gerast. Auch damals wurde durch Glück niemand ernsthaft verletzt.

Sendung: maintower, hr-fernsehen, 31. Juli 2017, 18 Uhr