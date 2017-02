A3 am Mönchhofdreieck voll gesperrt

Die A3 ist nördlich des Frankfurter Flughafens derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Lage ist laut Polizei noch unübersichtlich. Mehrere Lastwagen waren in Kollisionen verwickelt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Nichts geht mehr seit Montagmorgen auf der A3: Die Autobahn wurde rund das Mönchhofdreieck nördlich des Frankfurter Flughafens in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte zunächst ein Lkw-Fahrer in Richtung Würzburg wegen eines Reifenplatzers die Kontrolle verloren und landete mit dem Lastwagen auf der Beton-Mittelleitplanke. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Lkw. Es gab mehrere Verletzte. Trümmerteile blockierten die Fahrbahn nach Süden sowie Teile der Gegenrichtung.

Lkw-Fahrer schwer verletzt

"Im Rückstau in Fahrtrichtung Köln kam es dann zu einem weiteren Unfall mit zwei Lkw", sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. Ein Fahrer wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Weitere Einzelheiten sind derzeit unklar. Es sei jedoch von einer mehrstündigen Sperrung der Autobahn auszugehen.

Sendung: hr-iNFO, 27.02.2017, 9.40 Uhr