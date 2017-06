Ein Gefahrguttransporter ist auf der A3 zwischen Offenbach und Seligenstadt in die Leitplanke gekracht. Ein Teil der Ladung floss auf die Fahrbahn. Die Sperrung führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Auf der A3 zwischen dem Offenbacher Kreuz und Seligenstadt ist am Mittwochvormittag ein Chemietransporter verunglückt. Dadurch kommt es zu einem kilometerlangen Stau. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben in südlicher Fahrtrichtung in Bereich einer Baustelle. Dort durchbrach der Lkw die äußere Leitplanke.

Zunächst war ein Teil der Autobahn in Richtung Würzburg blockiert. Da aus dem Lkw allerdings das geladene Natriumchlorat auslief, musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Von den Aufräumarbeiten ist auch die Gegenfahrbahn betroffen. Rund um das Offenbacher Kreuz und das Hanauer Kreuz kommt es in beiden Richtungen zu Behinderungen. In südlicher Richtung staute sich der Verkehr am Mittag auf zehn Kilometern Länge.

Natriumchlorat wird unter anderem als Bleichmittel und Ausgangsstoff für Unkrautvernichter verwendet. Es ist umweltschädlich und brandfördernd.

