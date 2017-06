Leichte Entspannung am späten Vormittag auf der A3 am Wiesbadener Kreuz. Die stundenlange Fahrbahnsperrung in Richtung Frankfurt konnte aufgehoben werden - zumindest teilweise. Ein Lkw war in Brand geraten. Die Folge: lange Staus.

Der Sattelzug aus den Niederlanden war in der Nacht zum Freitag gegen 0.45 Uhr verunglückt.

Aus noch ungeklärter Ursache war der Lkw auf der A3 in Höhe Raunheim (Groß-Gerau) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen Begrenzungen in einer Baustelle geprallt.

Der 40-Tonner, der mit rund 22 Tonnen Birnen in Plastikkisten beladen war, fing sofort Feuer und brannte aus. Der 46 Jahre alte Fahrer konnte sich mit einer Rauchgasvergiftung aus dem brennenden Fahrzeug retten und kam in das Krankenhaus nach Rüsselsheim.

Rechte Fahrspur bleibt gesperrt

Die A3 musste zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Raunheim für Stunden gesperrt werden. Erst gegen 11 Uhr wurde die Fahrbahnsperrung wieder aufgehoben. Der rechte Fahrstreifen bleibt jedoch wegen Schäden an der Fahrbahn weiter gesperrt, teilte die Polizei mit. Der Verkehr staute sich am Morgen im Berufsverkehr zeitweise auf bis zu 15 Kilometern.

Bereits die Löscharbeiten waren eine Herausforderung. Die Ladung, besonders das schmelzende Plastik, flammte immer wieder auf. Anwohner in Flörsheim sollten wegen der starken Rauchgase Fenster und Türen geschlossen halten.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro.