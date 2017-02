Nach zwei Lkw-Unfällen ist die A3 nördlich des Frankfurter Flughafens am Montagmorgen voll gesperrt worden. Am Montagnachmittag rollte der Verkehr auch in Richtung Frankfurt wieder an - wenn auch langsam.

Nichts ging mehr am Montagmorgen auf der A3: Die Autobahn wurde rund um das Mönchhofdreieck nördlich des Frankfurter Flughafens in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Wie die Polizei berichtete, hatte zunächst ein Lkw-Fahrer in Richtung Würzburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er schleuderte mit dem Lastwagen erst nach rechts und dann nach links über die Fahrbahn, touchierte ein Auto und landete schließlich auf der Beton-Mittelleitplanke. Für die Bergung musste Spezialgerät zur Unfallstelle gebracht werden. Die Sperrung der Autobahn dauerte mehrere Stunden. Am Nachmittag gab die Polizei zumindest zwei Fahrspuren wieder frei. Der Verkehr stockte dennoch zunächst zwischen Niedernhausen und Raunheim auf mehreren Kilometern.

Lkw-Fahrer schwer verletzt

Bei dem Auffahrunfall auf der A3 wurde ein Lkw-Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt. Bild © Wiesbaden112.de

Umherfliegende Trümmerteile hatten zudem auch Auswirkungen auf die Gegenrichtung. "Im Rückstau in Fahrtrichtung Köln kam es zu einem weiteren Unfall mit zwei Lkw", sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. Ein 34 Jahre alter Fahrer wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch hier war die Fahrbahn zunächst voll gesperrt worden, am Montagnachmittag gab es aber keine Beeinträchtigungen mehr.