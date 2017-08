Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter ist die A5 nahe dem Gambacher Kreuz in Richtung Frankfurt gesperrt worden. Die Bergung ist kompliziert und dauert wohl noch mehrere Stunden.

Gegen halb zwei in der Nacht zum Dienstag passierte der Zusammenstoß auf der A5 zwischen Fernwald (Gießen) und dem Gambacher Kreuz: Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf den vor ihm fahrenden Lastwagen eines 42-Jährigen auf, wie die Polizei berichtete. Der Aufprall war so stark, dass sich die Fahrzeuge ineinander verkeilten. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt.

Einer der Lkw hatte Beizmittel für Getreide geladen. Ein Teil der geladenen Fässer fiel von der Ladefläche, Kühlmittel und Beize liefen aus und gelangten teilweise in den Boden und in die angrenzende Kanalisation. Der starke Regen trug dazu bei, den Inhalt zu verteilen. Einsatzkräfte sind nun dabei, das Gefahrgut zu sichern. Erst danach können die Bergungskräfte die beiden Lkw auseinanderziehen und abtransportieren. Ob der Unfall Auswirkungen auf die Umwelt haben wird, ist unklar. Für verlässliche Aussagen hierzu sei es noch zu früh, so die Polizei.

Aufwändige Bergung verzögert Abtransport

Weil die Bergung der gefährdenden Materialien sehr aufwändig sei, könne die Sperrung noch bis etwa 14 Uhr andauern, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes Gießen. Beide Lastwagen seien nicht mehr fahrbereit und müssten zunächst leer geräumt werden. Abschleppdienste stünden bereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 140.000 Euro.

Als Umleitung wird empfohlen, ab Fernwald über die U24 zur A485 und weiter zur A45 zu fahren. Ursache für den Unfall war laut Polizei vermutlich Unachtsamkeit. Der Verkehr hatte sich an der Unfallstelle wegen Bauarbeiten gestaut.