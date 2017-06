Nach stundenlangen Bergungsarbeiten ist die A5 nahe der Rastanlage Rimberg wieder frei. Ein Tanklaster war hier am Donnerstagmorgen umgekippt und hatte den ganzen Tag für erhebliche Behinderungen gesorgt.

Ein Sattelzug mit Tankauflieger stürzte am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der A5 zwischen Alsfeld und Kirchheim um. Auf Höhe der Rastanlage Rimberg bei Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) hatte der Fahrer nach Auskunft der Polizei übersehen, dass die Fahrbahn in der Baustelle dort durch eine niedrige Betonwand geteilt wird. Der 58-Jährige fuhr rechts und wollte im letzten Moment auf die linke Spur wechseln - zu spät.

Bis zu 15 Kilometer Stau

Durch den Fahrbahnteiler wurde der Sattelzug angehoben und kippte auf die Fahrerseite um. Der 58-Jährige wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.

Geladen hatte der Lastwagen 24 Tonnen eines chemischen Mittels, das nach Auskunft der Polizei nicht als Gefahrgut gilt. Das Bergen des umgestürzten Fahrzeugs und das Umfüllen der Ladung dauerte mehrere Stunden. Erst am späten Nachmittag konnten beide Fahrspuren wieder freigegeben werden.

Der Verkehr wurde bis dahin an der Unfallstelle einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Am Nachmittag staute es sich in Richtung Norden auf 15 Kilometern Länge. Autofahrer mussten mindestens eine Stunde Geduld mitbringen.