Ein Unfall mit vier Fahrzeugen sorgt seit dem Morgen auf der A60 und der A67 für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Ein Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass er danach in einer Klinik starb.

Im Berufsverkehr ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall auf der Tangente zwischen den Autobahnen A60 und A67 gekommen. Ein 52 Jahre alter Mann, der aus Mainz in Richtung Frankfurt unterwegs war, fuhr gegen 7.45 Uhr mit seinem Kleintransporter auf ein Stau-Ende auf und schob dabei insgesamt vier Autos ineinander. Die Unfallursache ist unklar.

Ein 49 Jahre alter Mann aus Groß-Gerau, der unmittelbar vor dem Unfallverursacher fuhr, wurde dabei sehr schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, wo er am Vormittag verstarb. Der Unfallverursacher und drei weitere Insassen des Kleintransporters wurden verletzt. Einer von ihnen kam in ein Krankenhaus.

Rückstau auf A60 und A67

Die Fahrbahn musste voll gesperrt werden. Die Polizei ging davon aus, dass die Aufräumarbeiten den ganzen Vormittag andauern. Pendler in Richtung Frankfurt und Darmstadt müssten mit größeren Verzögerungen rechnen. "Der Rückstau auf der A60 geht zurück bis zur Weisenauer Brücke. Auf der A67 geht ab Groß-Gerau nichts mehr", sagte ein Sprecher am Vormittag.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.