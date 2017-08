Die gefährliche Fahrbahnwölbung auf der Autobahn 661 zwischen Frankfurt-Ost und Friedberger Landstraße ist beseitigt, der Verkehr rollt wieder. Auch zur Ursache des Schadens gibt es inzwischen eine Vermutung.

Die gefährliche Bodenwelle auf der A661 ist beseitigt. Der Verkehr zwischen Frankfurt-Ost und der Anschlussstelle Friedberger Landstraße rollt seit kurz vor 2 Uhr wieder ungehindert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mitarbeiter einer Baufirma hatten zuvor den Asphalt an der betroffenen Stelle abgefräst und neuen Asphalt in mehreren Schichten wieder aufgetragen.

Riederwald-Tunnel-Baustelle schuld?

Auf der Fahrbahn hatte sich am Freitag die Fahrbahndecke gehoben. Die Autobahn wurde in Richtung Oberursel komplett gesperrt. Durch die Sperrung ab Frankfurt-Ost hatte sich der Verkehr zeitweise auf bis zu sechs Kilometer Länge bis zum Offenbacher Kreuz gestaut.

Die Ursache der Fahrbahnwölbung ist noch immer unklar. Einen sogenannten "Blow-up", der vor allem bei großer Hitze entstehen kann, schloss die Polizei aber aus. "Die Straßenmeisterei ist vor Ort und untersucht den Schaden", sagte ein Sprecher. Eventuell habe eine nahegelegene Baustelle damit zu tun.

Erst am vergangenen Montag war auf der A5 beim Gambacher Kreuz ein Gullydeckel abgesackt. Mindestens 15 Autos wurden beim Fahren über den offenen Schacht beschädigt.

Sendung: hr-iNFO, 05.08.2017, 6.00 Uhr