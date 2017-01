Rettungskräfte an der Unfallstelle

Rettungskräfte an der Unfallstelle Bild © Wiesbaden112.de

Bei einem Unfall auf der A67 nahe Gernsheim ist eine junge Frau schwer verletzt worden. Mehrere Autos wurden beschädigt. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Zeugen hätten am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr den Notruf alarmiert, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war eine 22 Jahre alte Autofahrerin auf der A67 bei Gernsheim (Groß-Gerau) in Richtung Süden an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren. Dabei wurden auch zwei weitere Fahrzeuge stark beschädigt.

Die 22-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Weitere Unfallbeteiligte waren nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Die zweispurige Autobahn war in Richtung Süden für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich auf bis zu sieben Kilometer. Warum die Frau auf den Sattelzug auffuhr, ist noch unklar. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.