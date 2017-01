Nach einem Lkw-Unfall am Montagmorgen war die A7 ab Niederaula in Richtung Süden für Stunden gesperrt. Der Laster wurde geborgen, die Reparaturarbeiten an der Leitplanke dauern an.

Bild © Archivbild Michael Seeboth (hr)

Gegen 4.20 Uhr hatte ein Lastwagen im Bereich der Tank- und Rastanlage Großenmoor aufgrund von Straßenglätte die Mittelleitplanke durchbrochen. Dabei knickte nach Polizeiangaben das Führerhaus ab. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Da der Lastwagen quer zur Fahrbahn zum Stehen kam, musste die A7 in Richtung Süden zwischen Niederaula und Hünfeld/Schlitz gesperrt werden. In Fahrtrichtung Norden konnte der Verkehr die Unfallstelle über die Rastanlage Großenmoor einspurig passieren. Die Bergungsarbeiten dauerten rund sechs Stunden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 150.000 Euro.

Wegen der Reparaturabeiten an der Leitplanke konnte nach der Sperrung erst eine Fahrspur freigegeben werden. Es kommt weiter zu Behinderungen und stockendem Verkehr auf vielen Kilometern.