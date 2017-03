Bei Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 24 Grad haben die ersten Freibäder ihre Pforten geöffnet. Outdoor-Badespaß gibt es etwa in Eschborn und Frankfurt. Die nächsten Tage kühlt es allerdings wieder etwas ab.

Um 10.30 Uhr wurde am Freitag die Saison im Eschborner Wiesenbad offiziell eröffnet. "Bürgermeister Mathias Geiger freut sich, dass schon jetzt alle Freibad-Fans wieder auf ihre Kosten kommen", hieß es in einer Mitteilung.

Blumen für die ersten Gäste

Der Rathauschef begrüßte die ersten Gäste denn auch persönlich. Die ersten fünf Besucher bekamen Blumengrüße überreicht. Dann füllte sich das Bad. "Wir waren heute schon sehr gut besucht", sagte ein Mitarbeiter.

Auch hr1 begleitete die Eröffnung des Bades, nicht nur im Radio, sondern auch online mit Bildern und einem Video .

Ab Samstag ist das Bad zunächst täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet, sofern das Wetter mitspielt. Bei schlechter Witterung wird die Öffnungszeit auf 15 bis 18 Uhr verkürzt. zum Ab dem 2. Mai öffnet das Schwimmbad dann täglich von 10 bis 20 Uhr.

Eröffnungsparty mit Spiel und Spaß in Frankfurt-Hausen

Dass die vorgezogene Öffnung des Freibades in Frankfurt-Hausen kein Aprilscherz ist, darauf weisen die Bäderbetriebe Frankfurt auf ihren Internetseiten extra hin.

Man habe sich entschlossen, nicht wie sonst erst am Karfreitag, sondern schon diesen Samstag zu öffnen, erklärten die Bäderbetriebe. "So können wir unseren Gästen und den Ferienkindern ein extra Ferien-Highlight zum Plantschen und Spaßhaben in Frankfurt anbieten.”

Zur Eröffnung unter dem Motto "Lass mich deine Badeente sein!" will Badleiterin Annette Hamel kostümiert in einem Enten-Boot durch das Schwimmbeckens ziehen lassen. Gäste können sich außerdem auf Laufrollen über das Wasser bewegen.

Freikarten zu gewinnen

Bei einer Badeenten-Tombola kann man Freikarten für das Schwimmbad gewinnen. Wen die Außentemperaturen nicht genug ins Schwitzen bringen, kann sich in einem mobilen Saunawagen aufheizen.

Andernorts in Hessen müssen sich Outdoor-Schwimmer noch gedulden. Das Auebad in Kassel öffnet seinen Freibadbereich erst im Mai. Auch in den Darmstädter Bädern beginnt die Saison erst in einigen Wochen.

Recht freundlich, aber kühler

Mancher wird's verschmerzen, denn das für die kommenden Tage erwartete Wetter lädt nicht unbedingt zum Badevergnügen unter freiem Himmel ein. So liegen die Höchstwerte am Wochenende zwischen 14 und 21 Grad. Stellenweise kann es einzelne Schauer und Gewitter geben.

Am Montag und Dienstag wird es wieder etwas freundlicher, und es bleibt zumeist trocken. Mit Höchstwerten zwischen 13 und 19 Grad ist es allerdings auch noch etwas frischer.

Sendung: maintower, 31.03.2017, 18.00 Uhr