Zwei Männer geraten in einer Bar im Frankfurter Bahnhofsviertel in Streit, der auf der Straße handgreiflich weitergeht. Am Ende fehlt einem der Männer eine Fingerkuppe. Sanitäter klauben sie vom Bürgersteig.

Das Frankfurter Bahnhofsviertel bei Nacht Bild © picture-alliance/dpa

Die beiden 37 und 53 Jahre alten Streithähne waren gegen 5 Uhr morgens am vergangenen Freitag in einer Bar im Frankfurter Bahnhofsviertel in Streit geraten. In der Folge schubsten sich die beiden Kontrahenten aus der Bar, wo der Streit handgreiflich wurde - und blutig endete.

Der jüngere Mann biss seinem Rivalen die Fingerkuppe des rechten Ringfingers ab. Auch der jüngere Kontrahent erlitt Verletzungen in Form von Schürfwunden an den Händen und eine Platzwunde am Kopf, wie die Polizei am Montag zu dem Vorfall mittteilte.

Ohne seine Fingerkuppe fuhr der 53-Jährige mit einem Taxi ins Krankenhaus. Die Besatzung eines Rettungswagens suchte den Tatort nach dem fehlenden Körperteil ab und fand die Fingerkuppe auf dem Gehweg. Diese wurde eiligst ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr angenäht werden. Die Hintergründe des Streits liegen laut Ermittler noch im Dunkeln.