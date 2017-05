Aus der Holzklasse in die Business Class und dann hochkant aus dem Flieger in wenigen Minuten: Die Lufthansa hat einen Passagier aus dem Flugzeug geworfen, der eigentlich nur ein wenig "geschäkert" haben will.

Der Basler Unternehmer konnte sein Glück nach eigener Aussage kaum fassen. Für seinen Flug von Rio de Janeiro nach Frankfurt verpasste ihm die Lufthansa kurzfristig ein Upgrade von der Economy- in die Business Class. "Ich lachte laut und feierte ein bisschen", sagte der 55-Jährige dem Schweizer Blick . Und weil der Zufall ihm in der Business Class eine junge, attraktive Sitznachbarin bescherte, sei eben noch ein wenig "geschäkert" worden – beidseitig.

So weit die Version des Fluggasts. Denn die Lufthansa bewertet den Vorfall von Anfang Mai etwas anders. Demnach hatten sich mehrere Passagiere über das überzogene Auftreten des Geschäftsmanns mit dem "ansteckenden Lachen" (Blick) beschwert. So auch die junge Sitznachbarin, auf deren Klage hin die Bordcrew und schließlich auch der Kapitän versucht hätten, auf den Störenfried einzuwirken.

Der Mann habe auf die Bemühungen um einen geregelten Dialogs respektlos gegenüber den Mitreisenden und der Crew reagiert, sagte Lufthansa-Sprecher Thomas Jachnow hessenschau.de. Daraufhin habe der Pilot entschieden, den 55-Jährigen noch vor dem Start aus der Maschine bringen zu lassen.

Beschwerden schon am Gate

"Der Passagier ist schon am Gate durch sein Auftreten aufgefallen", sagte der Airline-Sprecher. Der "grenzüberschreitende" Auftritt des Basler Geschäftsmannes sei für die Lufthansa nicht akzeptabel gewesen. Auch aus Sicherheitsgründen habe man ihn vor die Flugzeugtür gesetzt.

Die Verbannung galt übrigens nur temporär. Bereits am nächsten Tag sei der 55-Jährige mit einer Lufthansa-Maschine zurück geflogen. Ganz unauffällig, ohne Beschwerden, laute Partystimmung und "Schäkereien".