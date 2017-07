Ein bei einer Anti-Terror-Razzia in Frankfurt festgenommener Tunesier darf nicht in sein Heimatland abgeschoben werden. Das entschied das Frankfurter Verwaltungsgericht. Für Hessens Innenminister ist der Fall damit aber noch nicht erledigt.

Das Tauziehen um den Terrorverdächtigen Haykel S. geht weiter: Am Mittwoch entschied das Verwaltungsgericht Frankfurt, dass Haykel S. nicht in sein Heimatland Tunesien abgeschoben werden darf. Das Gericht gab einem Eilantrag des Mannes statt. Eine von der tunesischen Regierung übermittelte Erklärung erfülle nicht die Vorgaben für eine Abschiebung, hieß es in der Begründung der Richter.

Innnenministerium prüft Schritte

Die 6. Kammer hatte in einem ersten Urteil von Anfang April der Abschiebung des 36-Jährigen unter der Bedingung zugestimmt, dass der nordafrikanische Staat der Bundesregierung vor der Abschiebung völkerrechtlich verbindlich zusichert, dass gegen den Mann in seinem Heimatland nicht die Todesstrafe verhängt werde. Die vorgelegte sogenannte Verbalnote der tunesischen Regierung erfülle diese Bedingung nicht, teilte das Gericht nun am Mittwoch mit. Die Entscheidung der Kammer ist unanfechtbar.

Für Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) ist nach dem Abschiebestopp aber offenbar dennoch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Beurteilung habe sich nicht geändert, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. Es würden weitere Schritte geprüft. Konkreter äußerte sich der Sprecher nicht.

Bei Razzia festgenommen

Haykel S. war im Februar bei einer Anti-Terror-Razzia im Frankfurter Stadtteil Griesheim festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, ein Terrornetzwerk aufgebaut und einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Zunächst hieß es, er werde auch in Tunesien wegen des Anschlags auf das Bardo-Museum in Tunis mit 20 Toten gesucht. Diese Meldung hatten die tunesischen Behörden später dementiert.

Eine geplante Abschiebung des 36-Jährigen Ende März wurde auf dem Rollfeld gestoppt, kurz vor dem Start des Flugzeugs. Der Terrorverdächtige hatte über seine Anwälte einen Asylantrag und einen Eilantrag beim Frankfurter Verwaltungsgericht gestellt. Den Asylantrag hielt das Gericht in seinem Urteil vom April für unbegründet.

Sendung: hr-iNFO, 26.07.2017, 13.20 Uhr