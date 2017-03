Wenige Tage nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs drücken die Behörden bei der Abschiebung von Sanel M. aufs Tempo: Der wegen des Todes der Studentin Tugce Albayrak verurteilte 20-Jährige soll schon bald zurück nach Serbien.

Am Dienstag hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel in höchster Instanz über die Abschiebung des Tugce-Schlägers entschieden, nun steht offenbar bereits ein Termin fest. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag unter Berufung auf eine Sprecherin des Amtsgerichts Wiesbaden berichtete, muss Sanel M. voraussichtlich am 20. April in seine Heimat Serbien zurückkehren.

Strafende im November

M. hatte im November 2014 die 22 Jahre alte Studentin Tugce Albayrak vor einem Offenbacher Schnellrestaurant während eines Streits mit einem Schlag zu Boden gestreckt. Die Gelnhäuserin hatte dabei so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass sie ins Koma fiel und wenige Tage später, an ihrem 23. Geburtstag, starb.

Das Landgericht Darmstadt verurteilte M. daraufhin im Juni 2015 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Jugendstrafe. Er sitzt seine Haft derzeit in Wiesbaden ab. Nach Angaben des Amtsgerichts wäre das Strafende im kommenden November. Zuständige Behörden hatten sich frühzeitig für eine Ausweisung ausgesprochen.

Integration gescheitert

Nach mehreren juristischen Instanzen verfügte der VGH nun endgültig über die Abschiebung des 20-Jährigen. Von M. gehe die Gefahr erneuter Straftaten aus, sein Aufenthalt in der Bundesrepublik bedeute eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, argumentierten die Richter.

Ihm könne zugemutet werden, in seiner Heimat Serbien neue Beziehungen und Bindungen einzugehen. Dass er seine gescheiterte Integration in Deutschland nachhole, sei dagegen aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur zweifelhaft.