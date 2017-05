Gleich zwei Unfälle in unmittelbarer Nähe gab es am Samstagnachmittag auf der A5 Höhe Friedberg.

Gleich zwei Unfälle in unmittelbarer Nähe gab es am Samstagnachmittag auf der A5 Höhe Friedberg. Bild © Wiesbaden 112

Bei zwei Unfällen auf der A5 bei Friedberg sind insgesamt acht Menschen verletzt worden. Es kam zu langen Staus.

Auf der A5 gab es am Samstagnachmittag zwei schwere Unfälle in unmittelbarer Nähe. Beide ereigneten sich kurz nach der Anschlussstelle Friedberg in Richtung Frankfurt. Auslöser war ein Auffahrunfall bei dem insgesamt sechs Menschen schwer verletzt wurden. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach dem Unfall staute sich der Verkehr. Etwa einen Kilometer von der ersten Unfallstelle entfernt, fuhr ein Autofahrer laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit auf das Stauende auf. Er rammte mit seinem Wagen zwei weitere Autos und krachte schließlich in die Fahrbahnbegrenzung.

Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die A5 wurde zwischen der Anschlusstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz zeitweise voll gesperrt.