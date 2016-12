Acht Verletzte bei Unfall in Offenbach

Ein Autofahrer hat in Offenbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren - offenbar aus gesundheitlichen Gründen. Er rammte mit hoher Geschwindigkeit fünf andere Wagen. Acht Menschen wurden verletzt.

Bild © picture-alliance/dpa

In Offenbach sind bei einem Unfall am Freitagmittag mindestens acht Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 67 Jahre alter Mann auf der B43 wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte mit hoher Geschwindigkeit fünf andere Fahrzeuge, die an einer Ampel standen.

Alle Fahrzeuge wurden durch den Aufprall mehrere Meter umhergeschleudert. Der Unfallverursacher prallte gegen einen Zaun, sein Auto kam auf der Seite liegend zum Stehen. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 62-jähriger Fußgänger, der auf dem Gehweg unterwegs war, wurde von umherfliegenden Teilen getroffen und schwer verletzt. Mindestens sieben Fahrzeuginsassen wurden laut Polizei leicht verletzt. Die B43 war für drei Stunden wegen Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.