Selbst Tofu-Würstchen waren tabu: Der "Tag der Erde" in Kassel ist trotz heftiger Kritik wie geplant rein vegetarisch über die Bühne gegangen. Am Ende gaben sich die Bratwurst-Verfechter versöhnlich. Ein Kiosk trug zur Entspannung bei.

"Nichts für Vegetarier" stand auf dem Schild, das Jochen Siebert an seinem Stand angebracht hatte - an einem Geweih. Eigentlich informierte der Handwerker beim Kasseler Kultur- und Umweltfest "Tag der Erde" am Sonntag über alternative Dämmstoffe. "Doch das Schild ist mein Tribut an die Biometzger und Biobauern, die vor die Tür gesetzt wurden", sagte er.

Stiller Protest gegen das Wurstverbot beim "Fest der Erde" in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Denn das Straßenfest hatte schon in der Vorbereitungszeit in der Stadt die Emotionen hochkochen lassen und auch überregional für Schlagzeilen gesorgt - wegen der Verpflegungsvorschriften. Die Veranstalter hatten entschieden, dass es in diesem Jahr keine Essensstände mit Fleisch geben durfte.

Selbst das Stadtparlament beriet

Ein Straßenfest ohne Bratwurst? Schnell war von einem Fleischverbot die Rede. Fleischermeister aus der Region veranstalteten ein Protestgrillen, das Fest wurde Thema im Oberbürgermeister-Wahlkampf der Stadt. Im Internet stritten sich Nutzer über Sinn und Unsinn der Entscheidung. Und selbst das Stadtparlament beriet über das fleischlose Straßenfest.

Der Verein Umwelthaus Kassel als Veranstalter blieb bei seiner Entscheidung und begründete sie mit Platzmangel und dem Ökogedanken des Festes. Schließlich belaste die Fleischproduktion die Umwelt, sagte der Vorsitzende Hubert Grundler.

Lohnendes Alternativgeschäft

Ein Alternativangebot am Rande des Kasseler Festes Bild © picture-alliance/dpa

Nur wenige Meter von der Festmeile entfernt, sorgte das am Sonntag für Umsatzsteigerungen. Am Kiosk der Reuter wurde fleißig Bockwurst verkauft. Bis zum Mittag, das Fest lief gerade mal eineinhalb Stunden, waren schon 80 Bockwürste über die Ladentheke gegangen. Doch auch wenn es sich geschäftlich für sie lohnte: Die Schwestern Nicole und Michaela Reuter, die das Kiosk betreiben, hatten kein Verständnis für das Fleisch- und Wurstverbot: "Es gab noch genug Platz für weitere Stände und man hätte Bio-Bratwurst anbieten können", kritisierten die Schwestern.

Zufrieden zeigte sich hingegen Umwelthaus-Vorsitzender Grundler: Der Streit um die Bratwurst sei ein "Strohfeuer" gewesen und nun erloschen. "Es kommen viele Leute und bekräftigen uns", berichtete er. Dass auch Tofu-Wurst fehlte, sei eine bewusste Entscheidung gewesen: "Diese Schummelei wollten wir nicht."

Stattdessen gab es Gemüsepfanne, Süßes und afrikanisches Essen für die erwarteten 20.000 Besucher. Auch im nächsten Jahr soll der "Tag der Erde" fleischlos bleiben - ein anderer Kasseler Stadtteil habe sich unter dieser Bedingung als Veranstaltungsort bereits angeboten.

Fleischesser und Vegetarier aller Länder - vereinigt Euch!

Versöhnliche Worte fand am Ende sogar der Initiator einer Online-Petition: Der Privatmann aus dem Landkreis Kassel hatte im Internet bis wenige Tage vor dem Fest mehr als 2.500 Stimmen gegen das "Bratwurst-Verbot" gesammelt. Die Debatte habe viele Menschen sensibilisiert, schrieb er nach Abschluss der Petition. Fleischesser und Vegetarier sollten gemeinsam etwas für den Erhalt des Planeten tun.

Auf seine Wurst am "Tag der Erde" wollte er trotzdem nicht verzichten: "Wer Bratwurst essen will, der gehe in ein nah gelegenes Wirtshaus. Ich werde dort auch anzutreffen sein", erklärte er.

Sendung: hessenschau, 23. April 2017, 19.30 Uhr