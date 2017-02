Am sichersten lebt es sich in Südhessen

Gleich drei Polizeipräsidien haben am Donnerstag ihre Kriminalstatistiken für 2016 vorgestellt. Die Behörden freuen sich über weniger Einbrüche und hohe Aufklärungsquoten - besonders in Südhessen.

Am vergangenen Donnerstag stellte Innenminister Peter Beuth (CDU) die hessische Kriminalstatistik für 2016 vor. Darin waren gut 412.000 Straftaten bei einer Aufklärungsquote von 62,7 Prozent verzeichnet. Bei beiden Werten gab es laut Beuth einen Anstieg. zugleich sank die Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich, was den Minister zum Schluss brachte: "Die Hessen leben sicher."

Genau eine Woche nach der Präsentation im Landtag stellten sowohl das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt (direkt zur Übersicht) als auch das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach (Übersicht) als auch das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel (Übersicht) ihre jeweiligen Kriminalstatistiken vor. Ähnlich wie in Frankfurt spiegelte sich auch in diesen Regionen das landesweite Ergebnis wider, wenn auch im Detail unterschiedlich. Hier die wichtigsten Zahlen.

Südhessen: statistisch sicherste Region

Der seit Juli 2016 amtierende Polizeipräsident Bernhard Lammel erklärte am Donnerstag Südhessen zur sichersten Region im Land. Er begründete dies mit der Anzahl der registrierten Delikte pro 100.000 Einwohner: Sie sei mit 4.310 so niedrig wie sonst nirgends und deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 6.672.

Gleichwohl verzeichnete das Polizeipräsidium in Darmstadt mit 46.461 Fällen etwas mehr Fälle als im Vorjahr (plus 0,9 Prozent). Die Aufklärungsquote betrug demnach 60,2 Prozent.

Wie im ganzen Land freute sich die Polizei in Südhessen über einen Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen: um 256 Fälle oder 16,2 Prozent auf 1.323 Fälle. Bei fast der Hälfte davon (612 Fälle) sei es sogar nur beim Versuch geblieben. Polizeipräsident Lammel machte die zusätzliche Aufklärungsarbeit der Polizei und die verstärkten Streifenfahrten für den Rückgang verantwortlich.

Auch bei Diebstählen war die Zahl rückläufig: Insgesamt gab es 9.166 Fälle - so wenige wie seit drei Jahren nicht mehr. Auch Angriffe auf Polizeibeamte wurden in Südhessen weniger gezählt - entgegen dem Landestrend. Lammel berichtet von 211 Straftaten im Vergleich zu 224 im Jahr zuvor.

Südosthessen: Allzeittief bei Delikten

Der Offenbacher Polizeipräsident Roland Ullmann verkündete am Donnerstag mit 47.369 Fällen ein Allzeittief an bekannt gewordenen Straftaten . Seit das Polizeipräsidium Südosthessen im Jahr 2001 gegründet worden sei, sei die Zahl nie niedriger gewesen. Zugleich kletterte die Aufklärungsquote auf den Rekordwert von 61,5 Prozent: ein Plus von 2,5 Prozentpunkten im Vergleich zu 2015.

Erst in der Betrachtung eines längeren Zeitraums jedoch lasse sich die Entwicklung von Kriminalität bewerten, sagte Ullmann. Auch das sei erfreulich: 2004 seien in den Kreisen Offenbach und Main-Kinzig noch 64.221 Straftaten gemeldet worden, 17.000 mehr als 2016. Die Aufklärungsquote habe damals bei nur 45,4 Prozent gelegen. Mit 5.364 Fällen pro 100.000 Einwohner lag auch der Bereich Südosthessen unter dem Landesschnitt.

Zum Minus von 1.771 Fällen oder 3,6 Prozent im Vergleich zu 2015 trug auch hier der Rückgang bei Einbruchs- und Diebstahldelikten bei. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging um 280 Fälle oder 14,1 Prozent zurück. Selbst die Zahl der Fahrraddiebstähle sank im Südosten um fast 6 Prozent.

Nordhessen: höchste Aufklärungsquote seit zehn Jahren

Auch im Norden des Landes verkündete die Polizei erfreuliche Zahlen. Die Zahl der Straftaten ging im Vergleich zum Vorjahr um knapp 800 auf 44.121 zurück. Die Aufklärungsquote stieg um 3,5 Prozentpunkte auf 60,7 Prozent. Beide Werte seien die besten in den vergangenen zehn Jahren, sagte Polizeipräsident Konrad Stelzenbach. Er sprach von einem kontinuierlichen Rückgang der Straftaten . 2004 habe die Polizei noch knapp 54.000 Delikte gezählt.

Während die Menge an Mord- und Raubdelikten sowie an Körperverletzungen in Nordhessen im vergangenen Jahr zunahm, sanken auch hier die Zahlen bei schweren Diebstählen und bei Wohnungseinbrüchen. Der erste Wert nahm um 1.356 Fälle oder 16,4 Prozent auf 6.936 Straftaten ab. Wohnungseinbrüche gab es mit 1.599 angezeigten Fällen um 170 weniger. Bei knapp der Hälfte blieb es beim Versuch. Dies sei besser gesicherten Türen und Fenstern und aufmerksamen Nachbarn zu verdanken.