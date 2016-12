Ob auf den Straßen, den Schienen oder in der Luft: Vor Weihnachten wird noch einmal richtig viel los sein. Nach dem Höhepunkt am Freitag soll sich die Verkehrslage aber wieder rasch beruhigen.

Wer sich zu Weihnachten mit dem Auto auf dem Weg zu seiner Familie macht, könnte durchaus starke Nerven benötigen. Nach Angaben des ADAC werden vor allem am Tag vor Heiligabend lange Staus auf den Autobahnen erwartet. In Hessen seien am Freitag die A3, die A4 und A5 sowie die A7 stark belastet, teilte der Automobilverband am Donnerstag mit.

Die Reisewelle begann laut ADAC schon Mitte der Woche und wird schließlich am Freitagnachmittag ihren Höhepunkt erreichen. Am Samstag soll es wieder ruhiger werden, mit längeren Staus rechnet der ADAC dann nicht mehr. Weniger brenzlig sieht Hessen Mobil die Lage an den Weihnachtsfeiertagen. Die Straßenverkehrsbehörde geht von keinen größeren Einschränkungen auf Autobahnen aus.

Wer einen Sitzplatz reserviert, ist im Vorteil

Auf der A45 zwischen dem Gambacher Kreuz und Dillenburg könne es wegen mehrerer Baustellen allerdings zu Behinderungen kommen, sagte eine Sprecherin von Hessen Mobil. Eine andere Großbaustelle auf der A3 war bereits eine Woche vor Heiligabend geräumt worden. Monatelang war zwischen Obertshausen und dem Offenbacher Kreuz die Fahrbahn erneuert worden. Trotzdem könnte es auf einen der meistbefahrenen Autobahn-Abschnitte auch an Weihnachten eng werden.

An Weihnachten wird's auch in den Zügen voll. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Wer mit dem Zug vor Weihnachten verreisen möchte, sollte unbedingt einen Sitzplatz reservieren. Ein Sprecher der Deutschen Bahn meldet stark ausgelastete Züge - vor allem an Freitag sei die Nachfrage groß. Mit ähnlichen Engpässen wird für den zweiten Weihnachtsfeiertag und den 2. Januar gerechnet. An den Spitzentagen setzt die Bahn nach eigenen Angaben zusätzliche Mitarbeiter und alle verfügbaren Fahrzeuge ein.

Viele Passagiere am Freitag erwartet

Am Freitag wird am Airport viel los sein. Bild © picture-alliance/dpa

Der Bahn-Sprecher rät dazu, auch nach Verbindungen mit Regionalzügen zu schauen: "Im hessischen Regionalverkehr erwarten wir keine hohe Belastung". Für kürzere Fahrten zum Familienbesuch gebe es gute Alternativen zum ICE, die nicht viel länger dauerten. "Lieber drei Stunden sitzen als zwei Stunden stehen", meinte der Sprecher.

Auch am größten deutsche Airport in Frankfurt ist vor Weihnachten viel los. Am Freitag rechnet der Flughafenbetreiber Fraport mit rund 167.000 Passagieren bei mehr als 1.200 Starts und Landungen. Deutlich ruhiger wird es über die Feiertage; am ersten Weihnachtsfeiertag werden etwa 70.000 Fluggäste bei gut 600 Starts und Landungen erwartet.