Eine 52 Jahre alte Frau aus Hanau ist am Mittwoch in einer Spezialklinik ihren Brandverletzungen erlegen. Sie war mit Spiritus übergossen und angezündet worden - mutmaßlich von ihrem Ehemann.

Der Tatort in Hanau. Hier lebte das Opfer zusammen mit ihrem Ehemann. Bild © hr

Vor einer Woche war die 52 Jahre alte Frau mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik eingeliefert worden. Dort erlag sie am Mittwoch ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der dringend tatverdächtige Ehemann soll seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in der Hanauer Innenstadt mit Spiritus übergossen und angezündet haben. Der 48-Jährige wurde nach dem Vorfall festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft.

Ehemann bestreitet Vorwürfe

Es werde nun die genaue Todesursache geprüft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau hessenschau.de. Dann werde entschieden, ob gegen den Ehemann wegen vollendeten Mordes ermittelt werde.

Bislang wird gegen den Mann wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 48-Jährige bestreitet die Tat, wie Oberstaatsanwalt Dominik Mies sagte.

Polizei kam wegen häuslichem Streit

Nach einem häuslichen Streit war die Polizei in die Wohnung des Paares gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, kümmerten sich bereits ein Notarzt und Rettungssanitäter um die schwer verletzte Frau.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nachbarn und Bekannte hatten berichtet, dass es häufiger Streit in dem Wohnhaus gegeben haben soll. Die Frau sei wiederholt mit Prellungen im Gesicht gesehen worden.

Sendung: hr-info, 29.3.2017, 17 Uhr