Mit weißer Farbe haben Unbekannte im südhessischen Eppertshausen Zebrastreifen auf die Straße gemalt. Was einigen Passanten gefällt, verärgert den Bürgermeister: Die Gemeinde erstattet Anzeige.

Sechs weiße Balken auf der Straße sind noch lange kein Zebrastreifen. Diese Feststellung ist Carsten Helfmann (CDU), dem Bürgermeister von Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg), wichtig. Aber für viele Passanten, die an der Urberacher Straße vorbeikommen, kommt der selbstgemalte Übergang ganz gelegen. "Gar nicht so verkehrt", meinen einige Passanten am Dienstag bei einer Zufallsumfrage zu den etwas schief und ungleichmäßig auf die Straße gesprühten Streifen.

"Das ist kein Kavaliersdelikt"

Für Helfmann dagegen ist die Aktion von Unbekannten dagegen ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - und obendrein noch Amtsanmaßung und Sachbeschädigung. Deshalb erstattet die Gemeinde Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei ermittelt. "Das ist kein Kavaliersdelikt, und wir finden das auch überhaupt nicht witzig", sagt auch Bernd Hochstädter, Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt. Die Offenbach Post hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Zu einem echten Zebrastreifen gehören schließlich eine ordentliche Beschilderung und vor allem eine ordentliche Beleuchtung. Bei Dämmerung ist der selbstgemalte Übergang von Eppertshausen für Autofahrer schlecht bis gar nicht erkennbar. "Was passiert, wenn jemand über einen solchen Zebrastreifen geht und sich darauf verlässt, dass er dort sicher ist?", fragt Helfmann. Passiert sei bislang glücklicherweise noch nichts.

Entfernung auf Steuerzahlerkosten

An anderer Stelle in Eppertshausen war ein weiterer falscher Zebrastreifen auf die Straße gemalt worden - dort obendrein noch Parkbuchten. Hier ist bereits alles entfernt worden, die Feuerwehr rückte mit Hochdruckreiniger und Schrubber an.

Auch die Spray-Streifen auf der Urberacher Straße sollen entfernt werden - erst einmal auf Steuerzahlerkosten. Die Gemeindeverwaltung rechnet mit einer vierstelligen Summe. Helfmann setzt aber darauf, dass die Aktion ein juristisches Nachspiel hat: "Wir hoffen natürlich, dass rauskommt, wer der Übeltäter ist."