Erst letzte Woche wurde seine geplante Abschiebung nach Tunesien auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens gestoppt. Jetzt ist der Asylantrag eines mutmaßlichen Terroristen abgelehnt worden.

Die Frankfurter Ausländerbehörde und die Anwältin von Haykel S. bestätigten hr-iNFO auf Anfrage, dass der terrorverdächtige Tunesier mit seinem Antrag auf Asyl gescheitert sei. Der 36-Jährige hatte den Antrag in der vergangenen Woche unmittelbar vor seiner Abschiebung gestellt. Das Flugzeug hatte bereits auf dem Rollfeld des Flughafens in Frankfurt gestanden.

Haykel S., gegen den in Deutschland und Tunesien wegen Terrorverdachts ermittelt wird, hatte argumentiert, ihm drohten im tunesischen Gefängnis Folter und bei einer Verurteilung als Terrorist die Todesstrafe. Doch dieser Asylantrag wurde den Angaben zufolge als unbegründet abgelehnt.

Verdächtiger klagt gegen Ablehnung

Der mutmaßliche Terrorist will sich nach Auskunft seiner Anwältin gegen die Ablehnung mit einem Eilantrag und einer Klage wehren. Darüber hinaus ist beim Verwaltungsgericht Frankfurt noch die Klage von Haykel S. gegen seine Abschiebung anhängig. Diese Klage begründet er ebenfalls mit der drohenden Todesstrafe.

Haykel S. war im Februar bei einer Anti-Terror-Razzia in Frankfurt-Griesheim festgenommen worden. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft ihm vor, ein Terrornetzwerk aufgebaut und einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Erste Meldungen, wonach er in Tunesien wegen des Anschlags auf das Bardo-Museum in Tunis mit 20 Toten gesucht werde, hatten die tunesischen Behörden später dementiert.

28.3.2017